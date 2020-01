Ayuno, iluminación y contacto humano: la experiencia sensorial de Calu Rivero

Pantallazo

En las últimas horas Calu Rivero se convirtió en Trend Topic de las redes. ¿Por qué? Por su nuevo camino espiritual.

La actriz, que ahora pide ser llamada Dignity, forma parte de una comunidad que busca "Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos. Estar abierto a la experiencia", expresó ella misma.

En las fotografías que compartió la actriz, desde su casa de veraneo en Punta del Este, se puede ver a un grupo de personas tocándola con los ojos cerrados. Todos lucen la misma camiseta que dice "I'm from the illumination nation" (Soy de la nación de la iluminación) y Calu explicó la historia de este concepto.

"En NYC (Nueva York), donde estoy viviendo hace unos años ya, es muy común que la forma de iniciar un diálogo sea: ‘¿De dónde sos?' porque es una ciudad que alberga muchas nacionalidades, muchas culturas e idiomas. Me descubrí respondiendo "I'm from the illumination nation" (Soy de la nación de la iluminación), quizás por mi necesidad de querer ser parte de un todo, borrando límites geográficos. Illumination Nation es una comunidad que busca contagiar luz porque cree en el potencial divino de la especie humana", detalló.

"Deseo expandir la palabra iluminación en la mayor cantidad de espacios y formas posibles usando el lenguaje como una forma de comunicación, de cambiar la conversación cultural, de crear una nueva nación donde habite la verdad, la libertad, la belleza y la naturealeza", remató, con sus particulares juegos de palabras.

En las redes la nueva actividad espiritual de la actriz generó controversia. Muchos de sus seguidores temen que se encuentre en una secta.

"I am from es el comienzo de una conversación, la invitación a dialogar y esta es nuestra propuesta. Este es un movimiento que pisa firme en el presente. Hoy es una remera, hoy es en inglés, somos siendo esta transformación, que cambiará siempre. Cualquiera que resuene con estas palabras está invitado a ser parte".