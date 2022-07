Autógrafo de Paul McCartney será subastado en México entre 2.400 y 2.000 dólares

Pantallazo

Money (That's what I want)

Un autógrafo del ex-beatle Paul McCartney, quien el pasado 17 de junio cumplió 80 años, será subastado en Ciudad de México y el precio estimado se ha establecido entre 2.400 y 2.900 dólares, informó una casa de subasta y consignó EFE.

En un comunicado, la casa mexicana Morton Subastas indicó que la Subasta de Libros Antiguos y Contemporáneos, que se realizará el 12 de julio, contará con una variedad de obras entre las que destacan tres objetos firmados por dos de los más reconocidos personajes de la música a nivel mundial: Sir Paul McCartney y Ringo Starr.

La rúbrica de McCartney, exbajista y uno de los compositores del cuarteto de Liverpool, se encuentra en la parte posterior del álbum The Beatles / 1967-1970. Además, el lote cuenta con la firma de Ringo Starr al frente.

Los especialistas de Morton estiman que el valor de esta pieza puede estar entre 2.400 y 2.900 dólares. Asimismo, señalaron que la firma cuenta con un certificado de autenticidad de "Beckett Authentication Services", con fecha de 2016.

La foto que fue la portada del disco The Beatles / 1969-1970 fue tomada por el fotógrafo Angus McBean, quien sugirió captar al grupo mirando por la escalera interior de la casa EMI, que se ubicaba en Manchester Square, en Londres.

La imagen fue pensada como portada de su álbum debut Please Please Me de 1963, pero al final decidieron no utilizarla. Seis años más tarde la sacaron a la luz.

Además del autógrafo de McCartney, que se encuentra enmarcado, será puesta en venta la cubierta del disco Anthology 2, también rubricada por el exbeatle, con precios estimados entre entre 1.450 y 1.950 dólares.

En tanto, el lote 17, conformado por la cubierta y disco del Ringo's Rotogravure, con la firma de Ringo Starr en la portada, tiene precios estimados de entre 1.950 y 2.400 dólares.

Starr y McCartney son los sobrevivientes del grupo que revolucionó la música con tan solo ocho años de historia junto a los fallecidos George Harrison y John Lennon.

Además, ambos son dos de las personalidades más reconocidas de todos los tiempos y llevan consigo el legado del grupo más popular e influyente de la historia de la música pop.

Basado en EFE