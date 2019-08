Así se prepara Natalie Portman para "Thor: Love and Thunder"

Una de las grandes sorpresas de la presentación de Marvel durante la pasada Comic-Con de San Diego fue la vuelta de Natalie Portman a la continuidad de películas. Y será un regreso a lo grande.

Y es que la intérprete, que encarnará de nuevo a Foster después de su ausencia en el Universo Marvel desde "Thor: Mundo oscuro" -a excepción de su breve cameo en "Avengers: Endgame"- ya se prepara para regresar a su papel. La que será The Mighty Thor ya está investigando el cómic homónimo, tal y como ha compartido en sus redes.

La actriz está inmersa en la lectura de la serie de cómics "The Mighty Thor", escrita por Jason Aaron y publicada en 2014, la base de la que partirá Taika Waititi para "Thor 4". Y así lo ha hecho saber a través de un 'story' de su cuenta de Instagram.

