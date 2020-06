Ashton Kutcher defiende el "Black Lives Matter" con una anécdota familiar

Pantallazo

Luego del asesinato de George Floyd, civiles estadounidenses comenzaron a realizar protestas exigiendo justicia, al movimiento se sumaron celebridades de todo el mundo e incluso se crearon hashtags y acciones virtuales para demostrar la solidaridad ante la problemática de racismo que se vive en Estados Unidos. Sin embargo, algunos famosos, como Ashton Kutcher han generado polémica al respecto.

El esposo de Mila Kunis llamó la atención en redes al sumarse a las mencionadas acciones cibernéticas, en particular, colocó una imagen en la que utilizó el hashtag "Black Lives Mater"

A la par, otros tantos usuarios optaron por otra tendencia: "All Lives Matter" (todas las vidas cuentan), ante lo que algunos famosos radicales como Billie Eilish reaccionaron mal, pues aseguran que dentro de ese propio hashtag sigue existiendo la anulación de la gente afroamericana.

Lo que provocó que tanto famosos como civiles "cancelaran" y/o bloquearan las cuentas que estaban utilizando dicha leyenda, por las razones citadas anteriormente, pero para Ashton Kutcher eso resulta totalmente innecesario, pues, desde su punto de vista, las cosas deben explicarse para que se comprenda por qué es importante enfatizar en el racismo que han vivido generaciones completas de afrodescendientes en territorio estadounidense.

"El sábado publiqué en todas mis redes sociales mi muestra de apoyo al Black Lives Matter. Algo a lo que multitud de personas respondieron que no, que All Lives Matter. Y me gustaría hablar de esto un poco porque no creo que la gente que lo hace deba ser cancelada directamente, sino solo educada", dijo.

"Por supuesto que todas las vidas son importantes, pero digamos que he tenido una experiencia reveladora esta noche mientras acostaba a mis hijos que voy a tomar prestada para explicar por qué es necesario el Black Lives Matter", afirmó.

