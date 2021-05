Arturo Pérez-Reverte se vacunó contra la covid y respondió a los ofendidos

Pantallazo

El escritor español Arturo Pérez-Reverte recibió la primera dosis de la vacuna contra la covid-19. Al parecer, fueron varios los seguidores de las redes sociales que le manifestaron su decepción por la decisión de vacunarse.

"Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos", publicó el autor.

"Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto", agregó, junto a un "formulario para ofendidos en redes sociales" que, con humor, se mofa de aquellos que están dispuestos a dejar de seguir a alguien por una decisión personal.

Entre las preguntas del cuestionario se encuentran "¿Lloró?" o "¿Lo va a superar?", junto a una lista de motivos por los que se ofendió como "soy un idiota", "me tomo todo a título personal" o "soy un mojigato".

Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto: pic.twitter.com/ASF6ni0165 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2021