Artistas, famosos y políticos respaldaron al cantante Lucas Sugo

Este sábado, el cantante de música tropical, Lucas Sugo, fue duramente criticado en las redes sociales por haber participado en un acto del Partido Nacional, en donde junto a su banda tocó en el departamento de Rivera.

Varios usuarios de Twitter incitaron a no asistir a los shows del músico en el Antel Arena, el 12 y 13 de diciembre, repudiando que haya participado en un acto nacionalista.

Pero no fueron todas pálidas para uno de los cantantes más importantes que tiene el interior hoy en día. Periodistas, políticos, artistas, personas de los medios y jerarcas del gobierno se mostraron en apoyo del artista.

El periodista César Bianchi, escribió varios tuits en su apoyo y recordó la entrevista que realizó para Montevideo Portal, en donde el artista le había dicho que no quería revelar su condición política por temor a que, por hacer algún comentario, cambien su opinión como artista.

Con respecto a los artistas, el dramaturgo y director de teatro, Gabriel Calderón escribió en su cuenta de Twitter: "Mi total repudio y asco con las actitudes de personas q atacan a @lucas_sugo y a @DDelgrossi por expresar sus apoyo partidarios. Sé q ellos están más allá de todo esto, pero me sorprende la intolerancia y la saña contra los artistas que se expresan tanto de un lado como del otro".

Otro colega, en este caso, Martín Inthamoussu, director general en Escuelas de Formación Artística del SODRE en Uruguay, también mostró su apoyo al cantante. También en Twitter escribió: "No conozco a @lucas_sugo pero quiero seguir viviendo en un país donde decir lo que pensás no sea motivo de agravios por parte de quienes no están de acuerdo. Sigamos defendiendo la diversidad de opiniones y la tolerancia".

Por su parte, el comunicador y conductor de radio y televisión, Fernando Tetes, también escribió en apoyo a Lucas Sugo. "Todo mi respeto a @lucas_sugo. Me parece genial que los que tengan ganas digan a quienes apoyan, y los que no quieran que lo no lo hagan. No se es mejor ni peor artista por el color partidario. Y en todos los casos, aplaudo la decisión de defender ideas, vote a quien vote", narró.

Finalmente, políticos de todos los partidos se hicieron eco de esta situación y se solidarizaron con el artista. El exintendente de Cerro Largo, Sergio Botana, el subsecretario del ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, mostraron con gran afecto el respaldo hacía el cantante de cumbia, Lucas Sugo.

