Arrojaron caca sobre la marquesina que anuncia la nueva obra de Dady Brieva

"Súper Dady", la nueva obra teatral del actor y humorista Dady Brieva, se exhibe en la porteña sala El Picadero, teatro que fue víctima en las últimas horas de un acto vandálico.

Según informa Diario Show, en la mañana del martes la marquesina de la sala apreció cubierta de excremento y pintura roja.

Sebastián Blutrach, propietario del lugar, manifestó su indignación por lo ocurrido.

"Prefiero no hablar mucho sobre el tema, me parece que no da. Es alguien que no maneja el odio de las redes sociales y que lo pasó a la acción. Lo que me queda claro es que ningún artista que realiza su trabajo debe ser escrachado", dijo el empresario en declaraciones al periódico La Nación.

Brieva, conocido simpatizante del kirchnerismo, es a menudo objeto de críticas y agresiones en las redes. En este caso se concretaron en una acción fuera del mundo virtual, y el damnificado fue el teatro donde se presenta.

"Lo que hace un artista es un espacio de cultura, de arte, de expresión que no debe ser profanado por el odio político. No soy inocente y entiendo que lo que sucedió tiene que ver con el espectáculo que programé de Dady Brieva, que es un artista al que respeto y que me gusta mucho su espectáculo; pero la agresión fue a El Picadero", agregó Blutrach.