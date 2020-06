Antía dijo no conocer a Cristino, pero se divulgaron fotos de ellos juntos

Pantallazo

"¿Cómo que no me conocía Antía? Tengo una foto en su despacho con él", dijo el relacionista público.

Si te he visto no me acuerdo

El escándalo conocido como el Cristinogate parece no tener fin y recientes datos obligaron a nuevas declaraciones de ex intendente de Maldonado, el ingeniero Enrique Antía. Antía dijo en FM Gente "no conocer" al manager y empresario que organizó varios desfiles en Punta del Este: "El señor (Fernando) Cristino no lo conozco, es una persona que se maneja mediáticamente y que hace eventos, algunos buenos y otros malos. Algunos con permiso y otros sin permiso. Sé que es bastante escandaloso, ha tenido algunos conflictos con la Intendencia (de Maldonado)", dijo.

Más adelante, el hoy candidato a intendente por ese departamento reiteró: "Es el estilo de Cristino: es atropellador. Yo no lo conozco, quienes los conocen no están muy conformes con la manera de actuar".

Por el evento Pantene Punta del Este Fashion Show llevado a cabo el 28 de diciembre de 2017, se solicitó un pedido de informe que fue rubricado por los ediles del Frente Amplio, Daniel Ancheta y Joaquín Garlo.

La Intendencia de Maldonado programó un gasto máximo de 100.000 dólares, para el evento en discusión. Según confirmó el propio Antia en el programa de Alexis Cadimar: "En total lo que se gastó fueron 84.779 (dólares) entre 10 (empresas proveedoras de servicios) y el resto no se le pagó ni a las modelos ni a Cristino, solamente (por el pago), el apoyo logístico de un evento importante para el turismo".

Consultado por la producción, el edil Daniel Ancheta dijo: "Hicimos este pedido (de informes) porque merecemos una explicación del Ejecutivo comunal, y la responsabilidad que debe tener con los dineros públicos. Se solicitó copia del expediente y copia de las facturas pagas. Que la intendencia argumente; ¿por qué decidió financiar este evento con este costo? Y si hay alguna injerencia de la hoy vicepresidenta Beatriz Argimón. Podría solicitarse una comisión investigadora en la Junta (Departamental de Maldonado)", concluyó Ancheta.

Por último Fernando Cristino realizó en las últimas horas un emisión en vivo por Instagram donde se pregunta de manera irónica: "¿Cómo que no me conocía Antía? Tengo una foto en su despacho con él (por el Ingeniero Antía) y con Luis Borsari", y rápidamente apareció en redes el documento fotográfico de ese encuentro.

Por Gustavo Descalzi