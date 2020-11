Anthony Hopkins aterra con los “efectos secundarios” de la cuarentena

El "quedate en casa" se instaló por mucho más tiempo del que se pensaba. Mantener distanciamiento social es una necesidad aún más grande cuando se trata de personas mayores de 65 o con factores de riesgo.

Anthony Hopkins, de 82 años, lleva 253 días en cuarentena. Y como no podía ser de otra forma, el actor quizo ironizar sobre los "efectos secundarios" que le está dejando el aislamiento.

Reviviendo el espeluznante personaje de Hannibal Lecter, Hopkins se filmó para las redes haciendo toda clase de muecas.

Day 253 in quarantine... I’m beginning to feel it’s side effects. What do you think? ?? pic.twitter.com/ZyiylmOVkH