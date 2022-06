Ante reclamo de fanáticos, embajada británica en Uruguay escribe a Harry Styles que venga

El pasado jueves 23 de junio, la embajada británica en Uruguay tuiteó que comenzó el festival de música Glastonbury, que se celebra desde hace más de 40 años en el país europeo y que recibe a unas 150.000 personas.

Entre los artistas que se presentan este año están Paul McCartney, Aerosmith y Harry Styles, compartió la cuenta oficial de la legación.

En respuesta, decenas de internautas uruguayos solicitaron, demandaron y exigieron a la embajada que gestione la llegada del ex One Direction para un recital en nuestro país. “¿Para cuándo Harry en Uruguay? ¡El pueblo lo pide a gritos!”, “¡Traigan a Harry!”, “aún sigo manteniendo en mie mi advertencia de ednunciarlos si es que no sale Harry” fueron algunos de los variopintos comentarios que la embajada recibió.

Casi una semana después, la diplomacia llegó. Nuevamente la cuenta oficial de la embajada británica tuiteó, pero esta vez escribiendo una breve carta al artista.

“Querido Harry Styles, en los últimos días hemos recibido demasiadas solicitudes para que vengas a Uruguay. ¡A nosotros nos encantariá también!”, rezaba el tuit en el que se arrobó al músico, acompañado del hashtag #HarryComeToUruguay (Harry ven a Uruguay).

La embajada también compartió una foto con diversos comentarios y mensajes privados recibidos por Instagram donde los usuarios pedían que viniera Styles.

Dear @Harry_Styles,



In the last few days we received many requests for you to come to Uruguay????. We would love it too!



Please #HarryComeToUruguay ??



En los últimos días recibimos muchos pedidos para que venga a Uruguay. ¡A nosotros también nos encantaría!



