Annasofía Facello reflexiona sobre la pandemia: "Mi espíritu se está entristeciendo"

Pantallazo

Desde que el COVID 19 llegó a nuestras vidas varias cosas cambiaron.

Es así, Annasofía Facello reflexiona sobre la pandemia en las redes.

"No entiendo por qué puedo salir a comer sin barbijo y no ir a hacer ejercicio con barbijo. No entiendo por qué puedo ir de compras al shopping y hacer fila xa probador con la gente pegada y no sentarme en un concierto con distancia. Mi espíritu se está entristeciendo realmente", fueron las palabras de la comunicadora.

