Aníbal Pachano sobre sus adicciones: "La cocaína es oscura, tardé mucho tiempo en salir"

Pantallazo

“Me ponía nervioso, a veces me peleaba. En realidad estaba enojado conmigo, ¿con qué necesidad estaba haciendo esa pavada?”, dijo el artista.

Aníbal Pachano se mostró auténtico en el reportaje que le realizó Gastón Pauls en el ciclo "Seres Libres" de Crónica HD. El artista reveló las adicciones que tuvo a lo largo de su vida en un recorrido por momentos complicados que le tocó atravesar.

Si bien mencionó la adicción al alcohol que tuvo su padre y que le marcó su infancia, él hizo foco en la etapa de su vida en la que consumía cocaína. "No era que me conectaba con algo divertido, sino que me conectaba con una parte oscura", reveló según consigna Diario Show.

El ganador de "Corte y Confección" recordó las señales que lo acercaron a alejarse de la adicción que transitaba y afectaba su vida. "Me empecé a dar cuenta de que me deprimía, que me enmudecía. Tardé mucho tiempo en salir", comentó en el ciclo de entrevistas.

"Me ponía nervioso, a veces me peleaba. En realidad estaba enojado conmigo, ¿con qué necesidad estaba haciendo esa pavada?", recordó sobre una etapa de su vida que logró dejar en el pasado.

El exjurado de "ShowMatch" reveló que comenzó a tener inconvenientes para recordar, algo que le afectaba directamente a su labor en el trabajo. Había fallas físicas y neurológicas por lo que temió por su salud a raíz de las adicciones de las que estaba preso.

"Una noche a las 4 de la mañana dije: ‘Esto se terminó, todo esto se terminó'", comenzó en su relato del punto final de su consumo de cocaína. "En diciembre de 1999, cuando me enteré que tenía HIV, me conecté con una flor, y dije: ‘La vida es eso, tiene color'", detalló.