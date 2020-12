Pantallazo

Angie Balbiani revela que tomó pastillas para adelgazar tras "bullying" de Rebelde Way

Invitada a PH, Angie Balbiani habló de su paso por Rebelde Way y las secuelas que le dejo la serie en su físico.

"Sufrí bullying con el elenco y en la calle. Eso habla de no conocernos entre nosotros. Cuando alguien ve a una persona no hay nada más innegable que lo que estás viendo, entonces, si no estás dentro de los parámetros del talle que hay que usar, te voy a decir que sos gorda y si te duele mejor", comienza la periodista.

"En ese momento me lastimó, lo que hago con mi relato es tratar de que si tenés una persona a la que le pasa eso no es gracioso. Somos tan poco complacientes con nuestros cuerpos, le exigimos todo el tiempo, queremos que esté a la orden del día, que entre en un talle", agrega la actriz.

"Yo sentía que no lo merecía, sentía que no me merecía sentirme linda, estar en pareja. En ese camino, uno también se encuentra con médicos que te dan pastillas para adelgazar. De hecho, entré en una de esas bastante fuerte y durante muchos años, yo era una autómata", sostiene.

"Ser más flaca. Yo iba a un médico que hasta el día de hoy debe seguir atendiendo y te daba una pastilla. Y la verdad es que no tenía hambre, pero tampoco disfrutaba de mi delgadez. Yo vivía según lo que la pastilla decía", cierra Angie.