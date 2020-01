Pantallazo

Andy Vila emocionada por su primer show: “Esto no me lo esperaba”

Tras lanzar dos hitazos, Andy Vila sorprende a los usuarios de Instagram con un anuncio inesperado.

"Ay Ay Ay mamita... Esto no me lo esperaba, aunque muy en el fondo lo deseaba mucho. Pero era un sueño bien guardado, no tenía por dónde empezar...", comienza el post de Andy.

"Inesperadamente salió un primer show! ¡Y me pone muy feliz poder compartirlo con ustedes, es muy importante para mí que puedan estar y hacerlo juntos! Gracias @feriaenjoyweek por esta sorpresa, en un lugar que me encanta!!! Daremos todo para que sea una fiesta", agrega agradecida la conductora.

"Domingo 9/2 a las 22hs en Argentino Hotel - Piriápolis. Entrada libre y para tod@s.

Los espero", cierra la cantante y actriz uruguaya.