Andrea Rincón vivió un exorcismo: "Empecé como a convulsionar"

En el programa de Un Día Perfecto en la Metro 95.1, Andrea Rincón habló de sus experiencias paranormales y que en Dios encontró el camino de la salvación tras salir de una dura adición a las drogas.

"Es mi mejor amigo porque me salvó, está ahí todo el tiempo conmigo. Me pasó algo hace dos años y tuve un cambio de paradigma que me dejó del orto. Me empezaron a pasar cosas sobrenaturales y vino una amiga y me dijo 'yo conozco un pastor' y le dije 'no, la verdad que no creo en eso'", comenzó la actriz.

"Me lo trajo a mi casa (al pastor), me puso una mano en la espalda nombrando a Jesucristo. Yo la miraba como diciendo 'estos están todos re locos'. Mi amiga estaba con el marido, enfrente mío. Y de repente (el pastor) me dijo: 'Andrea, respirá' y se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás, y empecé como a convulsionar", sostuvo la ex vedette.

"Lo único que pensaba era '¿qué me está pasando? ¿en qué momento termina esto?'. Uno me agarraba de los pies, la otra de los hombros, y cuando vuelvo en mí, los empujé, tiré el agua que me habían dado, dije: 'éstos me drogaron, ¿qué me hiciste?'. Y lloraban y me decían: 'Ya está, ya pasó'. Me puse a llorar y me dijeron que ya terminó", detalló la artista.

"Esto fue antes de la cuarentena. Agarré la Biblia, me la empecé a comer porque quería buscar una explicación de lo que me estaba pasando. Empecé a ir a la Iglesia católica, cristiana, quería encontrar una explicación. Me empezaron a pasar un montón de cosas, que si las empiezo a contar acá no terminamos más, pero cosas que no tienen explicación. Creo porque me lo demostró, no hay otra, me pasó", finalizó sin palabras Andrea.