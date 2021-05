Andrea Rincón: "Dormía en la plaza y revolvía la basura para buscar comida"

Pantallazo

Andrea Rincón estuvo invitada a PH de Argentina y sorprende con una triste historia de su pasado.

"En un momento me fueron de mi casa, me echaron y me quedé en la calle literal. Terminé la escuela durmiendo en la calle, me bañaba en la estación de servicios enfrente e iba a la escuela. Dormía en la plaza y a veces en casa de amigos", comienza la actriz.

"A veces me daba vergüenza hasta que después se me fue la vergüenza de contar que he revuelto tachos de basura para buscar comida. Con tal de no pedirle disculpas a mi viejo, la primera vez que él me viene a pedir que vuelva a mi casa es porque me desfiguraron literalmente la cara en la calle, de borracha", sostiene.

"Cuando se enteró, mis hermanos le dijeron o vas a buscar a mi hermana o nos vamos con ella, y ahí me fue a buscar. Mi mamá la pasaba mal, ellos se separaron, mi mamá no estaba", agrega.

"Yo vivía con mi papá y nos llevábamos muy mal. Hoy me llevo muy bien pero porque hicimos un año de terapia mano a mano", concluye.