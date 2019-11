Andrea Ghidone, convertida en empresaria (y protagonista) de espectáculos de tango

Pantallazo

"Aprendí a conservar lo que tengo porque de verdad me costó un montón y no lo pondría en riesgo por nada del mundo".

A sus 41 años, Andrea Ghidone dio una charla íntima con Ciudad Magazine acerca de su presente. "Lo que pasé en mi vida me hizo quien soy hoy. Cometí muchos errores, pero no me arrepiento de ninguno. Hay muchas cosas que cambiaría si pudiera volver a nacer, pero no creo que pueda".

Actualmente es productora y protagonista de Madame Tango, además de tener otros dos espectáculos en preparación. Todo junto a Axel, su socio y pareja desde hace dos años. "Me parece increíble estar convocando a castings para mi compañía. Busco artistas que puedan hacer más de una disciplina con el tango. La única condición para trabajar conmigo es ser amantes del tango como todos los que estamos en este proyecto".

"Nos pasó que contagiamos nuestro amor al tango, y que el público nos responda de la manera en que lo hace es el gran premio de tantos años de trabajar en silencio, buscar otras cosas y saber que a la larga los sueños se hacen realidad", agregó.

Tiene muchas responsabilidades en las obras. "Coordino ocho áreas en total, como vestuario, escenografía, coreografía y producción. Todo lo que forma parte de un equipo, además de manejar a los artistas. Tengo el cerebro bastante organizado, porque como digo, cuando tenés organizadas las emociones, el cerebro se enfoca en cosas lindas".

Acerca de su relación con Axel, lo definió "compañerazo" y explicó por qué todavía no viven juntos. "Yo vivo con mi mamá y con mi hija, en mi casa convivimos tres generaciones y es un combo explosivo. Por eso le dije por su salud mental que se mantenga en su casa".

"Convivimos algunos días a la semana. Eso hace que cuidemos lo que tenemos en lo personal, que es súper lindo. Porque si bien Axel convive con mi hija y está, es un compañero para todas. Es un placer tener una pareja y poder compartir la vida personal como es, con todo lo que uno trae de su historia personal y que el otro la acepte. Por suerte nos entendemos súper bien y es importante para mí".

A la hora de dar el salto a la producción, intentó que no le sucediera como a sus colegas Nazarena Vélez o Florencia de la Ve, que tuvieron malas experiencias. "Trabajo muy de cerca con mi contadora absolutamente en todo. Así sé que tengo todo impecable, prolijo. Aprendí a conservar lo que tengo porque de verdad me costó un montón y no lo pondría en riesgo por nada del mundo. Después, hay que confiar y que sea lo que Dios quiera. Y si tuvieramos la certeza de que tendríamos la rentabilidad asegurada sería muy fácil producir".

"Uno puede tener un grupo que conoce y hacer una movida, y el tango me permite que pueda vender el espectáculo en agencias de turismo o todo lo que pueda generar. Es un espectáculo apto para toda la familia. Desde ahí es que posiciono el producto, con los canales de difusión, publicidad, redes sociales y todo lo que se pueda hacer para potenciarlo. Pero siempre hay un riesgo".