Anamá denunciará a Aguirre por comentario xenófobo: "No puedo permitir a un racista"

Pantallazo

Luego de que Adriana Aguirre le dijera "callate mono", Anamá habló en Por si las moscas de las acciones legales que tomará frente a la actriz.

"Le voy a hacer la denuncia con un abogado por daños y perjuicios y por inmoral. La gente tiene que aprender... No estoy furiosa, estoy que no lo puedo creer", comenzó la ex modelo brasileña.

"Edith me cae de 10 y yo fui con la mejor. Y veo que está Adriana Aguirre ahí, y ya me veía venir que iba a hablar. Y es un programa en vivo. Edith presenta el programa, nos presenta a todos, y en la presentación ya arrancó que ‘mi culo, que mis piernas, que la silicona se me fue a no sé dónde’", expresó la top.

"A mí me preguntaban qué hacía con la plata si ganaba y yo dije que me iba al lago de Villa La Angostura a tomar algo y ella me dice ‘¡Naaa yo me voy a poner el ácido hialurónico!’, y le digo ‘Bueno, relax’. Y me contestó 'callate mono'”, sentenció Anamá.