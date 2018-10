Anamá Ferreira se enojó con Luciana Salazar y se despachó a través de Twitter

Pantallazo

Anamá Ferreira participó del programa de Luciana Salazar y las cosas terminaron mal.

El incómodo momento se vivió tras el enojo de la brasileña por las preguntas que le hicieron respecto a su ex pareja y con la posible intención de que él pudiera hablar con ella para retomar su vínculo.

"Me hicieron una entrevista horrible. Tan grande fue la falta de respeto que me tuve que ir", dijo la ex modelo.

Y continuó: "Ojalá no le hagan pasar lo mismo a ningún otro artista. Me llevaron ahí y me quisieron hacer hablar con mi ex en vivo. Si les gusta el puterío busquen personas que se sumen a eso. Yo estoy en el medio para sumar alegría y buena onda, no para generar mierdas. Me da pena porque pensé que el canal Net era nuevo y fresco, pero veo que replica basura".

Luciana, enterada de esta situación, le respondió a través de Twitter.

"Jamás te quisimos hacer sentir mal, todo lo contrario. Por mi parte te pido disculpas si realmente no la pasaste bien. Igual creo que tal vez ya venias enojada por lo que te paso en maquillaje", finalizó.