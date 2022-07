Pantallazo

Ana Laura Román dijo que en MasterChef no gustó "la actitud prepotente" de Narda Lepes

La participación de Narda Lepes en MasterChef Celebrities Uruguay causó mucha polémica en las redes, en especial, con Abigail Pereira que salió en defensa de Santi Comba tras su eliminación.

A partir del descargo de la participante del reality contra "las malas formas" que tuvo la cocinera con sus compañeros, Ana Laura Román habló de todas las internas que trajo la vista de la chef al programa de cocina de Canal 10.

"En Uruguay no están acostumbrados. De prepotente para abajo va han contado cada cosa de Narda", comenzó la periodista argentina.

"Ella es convocada por quien es. A ella no se le pidió que fuera al programa como personaje o quizás ella es así", agregó.

"Hablé con todos los participantes, ellos no sabían que ella era así. Me dijeron que los jurados se sintieron incómodos porque ella se plantó como la dueña", contó.

"Sintieron que la forma no fue buena. Los participantes la recibieron felices porque era lo máximo y terminaron decepcionados por la actitud prepotente de Narda", destacó.

"Detrás de cámara fue igual. Los famosos tenían otra exceptiva de ver a una persona con otros modos", reveló.

"En la televisión uruguaya todo es blanco. Quizás no tienen el picante que tiene en Argentina. El martes que viene vuelve a estar Narda en MasterChef Uruguay", sostuvo.

"Hay un participante que va hacer un plato que lo hizo Narda y cuando le plantea que va hacer ese plato ella le dijo: 'Lo que vas hacer no pega ni con cola'", spoileó.

"La verdad es que no se sintió cómodo ni el jurado, ni los participantes por la actitud que tuvo Narda. En Uruguay no te van a decir nada, es un poco hipócrita todo lo que pasa porque en general están mas acostumbrados a ver lo de afuera y no lo propio", sentenció Ana Laura.

?? Polémica con Narda Lepes en un reality de cocina: los participantes dicen que les genera terror ?????



Cc: América TV pic.twitter.com/nfB4BP3QZe — América TV (@AmericaTV) July 28, 2022