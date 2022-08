Ana Inés Martínez irónica con Gringo Cingolani por decir que Cavani "pasaría inadvertido"

Pantallazo

La periodista deportiva refutó la teoria del panelista que el futbolista uruguayo no sería reconocido en Argentina por no ir a Boca.

Desde que se supo que Edinson Cavani no aceptó la oferta de Boca Juniors para ir al Villareal esto tuvo una repercusión en el periodismo deportivo argentino.

Una de las personas que se enojó por esta noticia fue Gringo Cingolani, quien hizo un duro descargo en su programa de TyC Sports.

“Te equivocaste feo, ni olvido ni perdón. Usaste a Boca para promover una oferta de Europa”, comenzó el periodista.

"Tu nombre hubiese prestigiado el Fútbol Argentino, pero tu rendimiento mucho no me dice. Si equipos de la segunda y tercera línea de Europa no te están llamando por algo será”, añadió.

"Cavani, algún día caminarás por Buenos Aires y vas a pasar inadvertido... Esto te lo aseguro: si hubieras jugado en Boca, NUNCA HUBIERAS CAMINADO SOLO", sentenció Cingolini.

Tras estos dichos, Ana Inés Martínez le respondió con un irónico tweet al conductor.

"Claro. Me lo imagino caminando por Bs As y nadie dándose cuenta que es CAVANI", fueron las palabras de la comunicadora uruguaya.

???? claro. Me lo imagino caminando por Bs As y nadie dándose cuenta que es CAVANI. https://t.co/I7yhBd9dYB — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) August 8, 2022