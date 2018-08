Amalia Granata y su charla con el Dr. Albino: “Un hombre que dedicó su vida a la ciencia”

Pantallazo

La periodista, fuerte militante contra e aborto legal, se reunió con el médico que disparó que “el profiláctico no protege de nada”.

Amalia Granata está satisfecha con la decisión del Senado de no dar luz verde a la ley de despenalización del aborto.

Durante meses militó a favor de las dos vidas, y este jueves sorprendió (o quizás no) al publicar una foto junto a uno de los actores más polémicos de este debate, el Dr. Abel Albino.

"Hermosa persona e interesante charla en la que me dediqué a escuchar y no tergiversar sus argumentos expuestos en el Congreso. Un hombre que dedicó su vida a la ciencia y a la niñez", publicó junto a la foto.

Albino fue muy cuestionado semanas atrás cuando afirmó que el preservativo no protege contra el virus del Sida.

"El profiláctico no la protege de nada. ¡El virus del sida atraviesa la porcelana! No puedo creer que tenga que venir a decirles: por favor, no los maten. Son seres humanos como nosotros, tienen un derecho personalísimo; matar a un niño es abortar", argumentó.