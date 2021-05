Álvaro Navia tras su mudanza a Uruguay: “Argentina fue todo, me dio todo”

Pantallazo

El actor y humorista uruguayo Álvaro Navia, quien vivió en Argentina durante muchos años y recientemente regresó a Uruguay, dio una entrevista al programa Por si las moscas de la vecina orilla y habló sobre su mudanza y los motivos que él y su familia tuvieron en cuenta para tomar la decisión.

Según consignó el portal TBO (Tele Bajo Cero), Navia dijo estar "muy bien" y con "las dos vacunas". Además, señaló que sus hijos "están felices", al igual que su esposa.

"Era algo que veníamos planeando desde hace mucho tiempo y la cuarentena aceleró nuestra mudanza a Uruguay", aclaró el actor.

"Era el cambio que estábamos buscando, estar más tranquilos y no todo el tiempo viendo las mismas noticias; que no llega esto y que no llega lo otro... Fue un cambio planeado", explicó.

Según dijo, ahora vive en el departamento de Canelones: "Obviamente no tenés toda la locura hermosa infernal que tenés en Buenos Aires, pero si querés estar tranquilo, lo tenés".

"Casi no extrañamos nada en relación a la vida familiar, es como si viviéramos en una provincia del interior, pero no extrañamos a Argentina, además la tecnología nos permite estar constantemente en contacto. Y lo bueno es que yo ahora tengo mucho más tiempo para estar con mis hijos", sostuvo Navia.

"Para mí Argentina fue todo, me dio todo, yo entré en Videomatch cuando en los pasillos te cruzabas a Susana, a Tinelli, a Arturo Puig. Me dio amigos, me dio trabajo y me dio lo más importante de mi vida que es mi familia", dijo y luego explicó que en los últimos tiempos "Uruguay mejoró mucho y creció en su televisión, en sus producciones".

"Yo crecí mirando televisión Argentina, y de hecho la televisión uruguaya creció de la mano de tener programadores, productores argentinos. Esto va de la mano además de que mejoró la calidad de vida uruguaya", señaló.