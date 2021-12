Álvaro Morte se despide de “El Profesor”: “Gracias por todo”

Pantallazo

Luego de un éxito arrollador, y tras convertirse en la primera serie más vista de Netflix en habla no inglesa, es hora de despedir a La casa de papel.

Los actores también dicen adiós a sus personajes. Uno de ellos, el principal: Álvaro Morte, quien encarnó durante estos años a "el Profesor".

"Mis superhéroes favoritos siempre fueron Batman y Superman… Hasta que te conocí a ti. Gracias por todo, gracias por tanto. Hasta siempre, Sergio. Hasta siempre, profesor", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Itziar Ituño, actriz que encarnó a la oficial Raquel Murillo que luego se cambió de bando para ser Lisboa, también tuvo palabras amorosas para esta etapa de su vida.

"Lisboa, Raquel...cuánto me has dado y cuánto me has pedido. Ha sido un bonito camino lleno de luces y sombras. ¡Una gran experiencia vital!", escribió la actriz.

Esther Acebo, Paco Tous y Najwa Nimri, entre otros, también han publicado mensajes de despedida.