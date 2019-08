Allanaron la mítica vivienda de Segurola y La Habana por pedido de Diego Maradona

Pantallazo

Todo comenzó por la disputa de las remeras que el ex astro futbolístico utilizó a lo largo de su prolífica carrera... Pero no estaban.

A la esquina, famosa por la amenaza de Maradona a Julio César Toresani, llegaron Matías Morla como abogado de Maradona y Fernando Burlando como abogado de Claudia Villafañe.

Según cuenta Ciudad Magazine, Morla se retiró furioso tras el resultado del operativo. "Lo único que puedo decir es que parece un capítulo de Los Simpson. No puedo hablar nada...".

"Si están a derecho y no ocultan nada... Parece que estuvo el Gordo Valor acá...", agregó en referencia a uno de los ladrones más famosos de Argentina. "Diego está muy enojado, ya me dio instrucciones para seguir. La justicia argentina tarda cuatro años para discutir cosas que deberían tardar segundos. Diego piensa que le pasa esto por ser kirchnerista".

"Lo que me dijo es que, así como hay gente detenida por cuestiones políticas, a él le hacen dar cuatro años de vueltas a algo que no se entiende. No puedo hablar del tema, pero no entiendo si en un juzgado de esta naturaleza hace cuatro años que estamos discutiendo algo tan básico, imagínense al pobre hombre que no puede ver a su hija y tiene que recurrir al juzgado de la doctora Vilma Nora Días para poder verla. Vamos a iniciarle un juicio político a la jueza porque es la responsable de que pase lo que pasa. La cámara de apelaciones actuó perfecto, pero con Diego coincidimos que la doctora Díaz no está para ser magistrada".

Todo indica que las camisetas, calzado deportivo, media y trofeos no estaban ahí. Y el mismísimo Maradona reaccionó en Instagram. "Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la Justicia y nadie hace nada".

"¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio '¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?'. Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que, en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona?".

Terminó diciendo: "Y si la Justicia me está pasando factura por ser kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos...".