Alfredo Casero y su pedido para Argentina: "Que se restablezca el orden democrático"

Pantallazo

Montevideo Portal

En conversación con Juana Viale, quien reemplaza a su abuela en la conducción, criticó las medidas del gobierno, en especial el último anuncio de extensión de la cuarentena, que fue grabado. "Grabaron porque no les da la cara".

"Ya reconocemos a los periodistas amigos, cuáles son los medios que van a decirles que es lindo y cuáles que es feo. Entonces, como ya está claro y saben que puede salir cualquiera a preguntarle algo que no es debido, automáticamente lo cortan", opinó según recoge Infobae.

Agregó: "Esto que está pasando es parecido a lo que pasó en el chavismo. Pareciera que estoy diciendo una locura, pero usted sabe de economía (dirigiéndose al economista Claudio Zuchovicki) y sabe la manera en la que se destruyó una economía infernal como era la de Venezuela. Lo primero que hicieron: la energía y la salud. Después, empezar a sacarse de encima a la gente. No solamente ellos, que son los funcionarios a los que yo les pago, que tienen que vigilar y me tiene que dar lo mejor de sí, incluso por intermedio de mis representantes, que son los diputados y los senadores. Ellos están callados. Los hacen votar de una manera payasesca".

Al hablar de la expropiación de la empresa Vicentín, expresó su punto de vista: "La gente muchas veces confunde república con democracia, y también gobierno con Estado. Eso me lo explicó mi hermano, que sabe mucho. Entonces, la gente piensa que el estado es ese gobierno... El gobierno es eventual, y tenemos un gobierno eventual que está haciendo un daño hacia adelante y hacia atrás. Lo único que quiero, más allá de la salud, es que se restablezcan el orden democrático y la república urgentemente".

"Después, podemos hablar de todo lo demás, pero si no la tenemos funcionando, la república va a desaparecer. Enfermos mentales diciendo con el dedo qué es lo que hay que hacer y lo que no. 'Vos, callate, que no tenés coronita, no me hagas perder la paciencia', dijo un tipo como Massa a un diputado. Es como que yo te diga: 'Ojo, eh. Te vas a morir, eh. Si no me das bola también te vas a morir, eh. ¿Te vas a poner en contra mío?'".

"El día que nos dediquemos a darnos cuenta de que luchamos muchísimo -gente de mi edad y más viejos que lucharon por tener una democracia- y después, por culpa de estas porquerías que han pasado, lo único que vemos son falencias absolutas en todos lados, y que nos tenemos que arreglar... Van a tardar 100 años en solucionarlo. Somos demasiado jóvenes. Eso también produce dolor. Perdón, me enardezco porque yo también veo tus sentimientos y sé lo que le pasa a la gente común porque lo vivo en carne propia", le dijo a Viale.

Continuó. "La gente va a empezar a mandar preso al vecino, como está pasando ahora. Si no hay Justicia, y la Justicia no se pone a trabajar, va a pasar como ahora que linchan a un tipo y lo tiran al fuego. Porque la justicia está para hacer que los hombres puedan vivir en paz. Nosotros no podemos vivir en paz si no tenemos Justicia ni Congreso. No podemos ni tenemos una república. No hay otra manera más que la república".

Montevideo Portal