Alfa se peleó fuerte con Ariel y lo amenazó con echarlo de la casa: “Te saco cagando”

El ingreso de Ariel Ansaldo a la casa de Gran Hermano desestabilizó mucho a los participantes, en especial, a Walter Alfa Santiago. En muchas ocasiones, el jugador de 60 años manifestó que no soportaba al nuevo competidor por sus ronquidos en la noche.

Antes de que el resto de sus compañeros se despertaran, Ariel y Alfa protagonizaron una tensa pelea, en la que Alfa fue muy tajante y amenazó con echarlo de la casa si sigue con esas actitudes.

“Te voy a pedir un favor, mirá: a mí no me gusta que me usen. Te cuento: si fuera mi casa, te echo. Como esta no es mi casa, yo no te puedo echar”, manifestó Alfa. “Escuchame clarito: no me hables, no me interesa tener ningún tipo de relación con vos. ¿Está claro?”, advirtió.

“Ya sé que tengo 60 años y bien puestos los tengo. Si viene alguno y se quiere hacer el vivo, lo saco cagando. No me gusta que nadie me use. No me hables. Hacé de cuenta que no existo y ya”, sentenció Walter.

Ambos jugadores están en placa junto a Daniela Celis, Constanza Romero y Camila Lattanzio. La semana pasada, Alfa se molestó con Ariel por andar desnudo por toda la casa y sentarse en las zonas comunes que comparten entre todos los integrantes del reality.

“Se quedó en bolas, en pelotas, en el sillón, apoyó los huevos y el culo en el sillón”, fueron las palabras de Alfa contra Ariel.