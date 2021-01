Alexander Caniggia estuvo de shopping y mostró su esencia en las redes

Pantallazo

"Los pobres que se aburran, miran TV, duermen. Los de la high society como yo compran Dolce y Prada. Decí que hoy fue un día tranqui, no quise comprar mucho, si no sabés qué. Me compré nueve Dolce y dos de Prada, así que tranqui. Así que gente, manga de pobres, el único millo soy yo, la tengo así de grande... Así que la tienen adentro y chúpenla. Una de estas (bolsas) es lo que ustedes ganan en un año", publicó.

Siguiendo el estilo de su madre, Mariana Nannis, Caniggia gastó un montó de dinero comprando ropa Dolce & Gabanna y Prada.

Como si no fuera suficiente, agregó: "Como soy de la hight society y tengo dinero... Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, yo siempre adquiero. Me voy a comprar un barats para mearlo por dónde quiero, así van sabiendo que soy el puto amo del mundo entero".