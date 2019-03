Alejandro Sanz publicó una curiosa felicitación por el 8M, y le cayeron con todo

La celebración del Día Internacional de la Mujer cobra cada año un carácter más combativo y reivindicativo. Por ello, cuando se acerca esa fecha, miles de mujeres en todo el mundo insisten en que no se trata de una fecha de festejo. No se trata de mandar saluditos ni de regalar flores o bombones, sino de unirse por el logro de unas reivindicaciones hacia las que todavía queda mucho camino por recorrer.

Este viernes, Alejandro Sanz hizo en su cuenta de Twitter una publicación seguramente bienintencionada, pero que en realidad iba a contrapelo del espíritu que se pretende dar al 8 de marzo.

En el post, Sanz invitaba "meterse en la piel" de la mujer. Y para hacerlo bien gráfico, no tuvo mejor idea que publicar una foto donde aparece maquillado.

Minutos después, quedó claro que la idea no había sido buena, tal como lo sugieren algunas de las respuestas que recibió.

Y para eso te pintas los ojos? No eres más tonto porque no te entrenas. Tus asesores son peores que tu canción nueva de mierda.

Tengo 40 años y no me he maquillado en la vida. Ni ganas. Y ese pájaro, para meterse en mis zapatos, se pinta la raya. Así no ayudas. Levántate a las 5:45 de la mañana como yo, hazte 108 km para llegar al trabajo, cuida de un hijo y a ver si te quedan ganas de pintarte los ojos.