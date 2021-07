Alejandro Fantino habló sobre su hijo Nahuel, a quien conoció cuando tenía 11 años

Pantallazo

El conductor argentino Alejandro Fantino, que encabeza el programa Intratables del canal América, contó en una entrevista radial cómo conoció a su hijo Nahuel, de 30 años, que llegó a su vida cuando éste tenía 11.

"Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y cuando vos te encontrás con un hijo que no sabés que tenés, tenés que lanzarte locamente al amor", dijo el mediático en el programa radial "Esto no es Hollywood" de Mucha Radio 94.7 FM de Buenos Aires, según recogió el portal argentino Primicias Ya.

"Al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo. Es una cosa que la naturaleza ordena interiormente, es una química que está. Es como un rayo que te conecta, sale del corazón de tu hijo y conecta con el corazón del padre. Ocurre. Y esa conexión surgió en el momento que yo lo vi a él, que nos conocimos y creció constantemente", comentó.

"Nahuel me construyó a mí como padre. No tengo más que palabras de agradecimiento para Nahu porque él me hizo mejor tipo, me hizo mejor persona", destacó Alejandro.

"La mamá es una súper crack. Ser de luz. Vive en Cosquín. Es elevada espiritualmente, con una paz interior enorme. Seguido chateo con ella. Me manda alguna foto. Al principio hubieron algunas idas y vuelta. Fue bastante picante", apuntó sobre la relación con la madre de su hijo.

Emocionado, contó detalles sobre su hijo. "Nahuel es un ser elevado. Vive en Córdoba. Tiene 30 años. No quiere ni si quiera rozar el mundo en el que vivo. La fama, que te conozcan. Es muy perfil bajo. Hablo casi todos los días con el. Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. No estoy descubriendo nada para ustedes que son padres. Hace artes marciales mixtas. Es diseñador gráfico. Maneja un dron. Y edita".

