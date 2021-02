Pantallazo

Alejandra Maglietti comparte un "throw back": desnudo total y sin make up

Ale Maglietti calienta motores en las redes con una imagen que cautiva a los usuarios de Instagram.

Desnuda y bien natural, la panelista escribe: "Una foto que me hizo hace algunos años atrás (no recuerdo bien cuantos, pero varios) @guillermofridman que me convenció de hacerlas sin makeup ?? y salió esto. ¡Por que el es un genio!".

"Todo es más lindo al natural" "Hermosa" "Diosa", entre tantos otros, son la avalancha de mensajes halagadores que desata el post de la abogada.