Ale Maglietti tras muerte del Morro García: "Lucho contra la ansiedad todos los días"

Pantallazo

La muerte del Morro García conmocionó a los famosos del Río de la Plata y llevó a que varias celebridades se sensibilizaran con lo sucedido.

Una de ellas fue Alejandra Maglietti, quién a través de Twitter habló del tema y reveló que sufre de ansiedad.

"La depresión no tiene una apariencia universal, tiene que dejar de ser tabú: hay personas que necesitan dormir mucho, otras que no pueden. Hay quienes necesitan hablar y otras que no pueden hablar. Hay quienes están con una sonrisa igual y otros que lloran...", comienza.

"No se manifiesta en todos de la misma manera. Hablemos de salud mental y dejemos de tener prejuicios. Las personas no simulan sufrir depresión, simulan estar bien cuando no lo están. Sonríen cuando viven un infierno. Intentan dar palabras de aliento a los demás porque saben que lo es no sentir nada. Intentan hacer reír a los demás", agrega.

"Trabajan duro todo el día, se hacen cargo de sus responsabilidades y se dejan caer cuando llegan a casa. Su mayor temor es sentirse una carga", señala.

"A mí también me pasa y la verdad es que lucho contra la ansiedad y la angustia todos los días dese hace años", concluye la periodista argentina.