Aldo Silva cumple 30 años en Telemundo y sus compañeros le dieron una sorpresa

Pantallazo

El periodista Aldo Silva cumple este sábado 19 de febrero 30 años trabajando para Telemundo. Durante la transmisión del noticiero de este viernes, su colega Mariano López expresó: "Le queremos contar a la gente que mañana es una fecha muy especial para vos (señalando a Silva) y para todo el equipo, porque este señor, nuestro compañero Aldo Silva, cumple 30 años trabajando en Teledoce. Son tres décadas trabajando en Telemundo y, como te queremos mucho, te vamos a felicitar y queremos que la gente también lo sepa. Un mimo porque te queremos".

Por su parte, Malena Castaldi, también periodista y conductora del noticiero, añadió que el equipo "preparó un repaso" para celebrar la carrera del periodista.

Así, se presentó un compilado de clips donde se puede ver a un joven Aldo Silva en sus inicios, hasta llegar a la actualidad. Mientras tanto, las cámara enfocaban al periodista en el estudio, visiblemente emocionado.

Una vez finalizado y entre aplausos, el conductor dio unas palabras. "No esperaba nada de esto, sinceramente. 30 años. Gracias a todos los compañeros… Tengo compañeros y compañeras que no habían nacido cuando yo empecé", dijo entre risas.

En tanto, López le consultó: "30 años y como conductor de Telemundo ya 19, ¿no? Más o menos".

Silva contestó afirmativamente y, luego, remató: "Gracias, sinceramente, a todos por esto que no esperaba y me emociona enormemente. El saludo para aquellos compañeros y compañeras que, cuando yo llegué acá y no sabía dónde estaba parado con 24 años, por ahí, me abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos conmigo". Al continuar conversando con sus colegas, expresó que al cubrir la tragedia del incendio en el Palacio de la Luz (en 1993, una de las primeras notas que se mostraron en el resumen de su carrera) fue cuando se "recibió de periodista", porque "era el jovencito que buscaba un lugar".

"Una gran alegría", concluyó.

¡@aldo_silva12 cumple 30 años en Telemundo!



Desde el equipo se lo homenajeó, recordando las primeras coberturas hasta llegar a ser uno de los conductores de la edición central. pic.twitter.com/Vp2UnQT3rp — Telemundo (@TelemundoUY) February 18, 2022