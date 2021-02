Alberto Sonsol, polémico sobre China: “Estos tipos hicieron algo para matar gente”

Pantallazo

Días atrás el semanario Voces adelantó la portada de esta semana en las redes sociales. En ella aparece el periodista deportivo Alberto Sonsol y una controvertida declaración: "No va conmigo que las mujeres se victimicen".

La portada generó una catarata de críticas tanto para Sonsol como para el semanario, por dar espacio para dar esta clase de declaraciones.

Este viernes se puede leer la extensa entrevista completa donde el comunicador habla largo y tendido sobre su postura sobre la mujer, donde reitera que no cree en "el género" sino en la "capacidad".

Entre otros temas, el conductor fue punzante sobre su opinión sobre China y sus habitantes.

"Hicieron mucho daño. Hacen mucho daño. Para mí todo esto es una mentira. ¿Y hay que someterse, porque ellos tienen la mercadería y la tienen barata? Así pasa lo que está pasando en el mundo. Y todo el mundo calladito la boca. Hay que someterse, y a mí no me gusta someterme. Me gusta rebelarme", disparó.

Para Sonsol, nadie habla mal de China porque todo el mundo tiene relación comercial con el gigante asiático, empezando por Uruguay.

"Yo quiero que la gente viva. Y si estos tipos hicieron algo para matar gente... No se puede probar. ¿Esto fue natural, fue armado en un centro de virología? No lo domino. Lo que sé es lo que es: hay más de dos millones de muertos en el mundo y China tuvo cinco mil, con mil seiscientos millones. Chau, que esa no me la discuta nadie", agrego.