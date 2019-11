Al Pacino cazará nazis en la Nueva York de 1977 en la serie "Hunters"

Pantallazo

La división de entretenimiento de Amazon publicó el primer avance de la serie de televisión producida por Jordan Peele, director de "Get Out" (2017).

"Esto no es asesinato. Esto es "mitzvá" (palabra hebrea que significa 'mandamiento)", dice Al Pacino en el breve video, que no adelanta la trama pero que deja intuir el tono sombrío de la ficción.

El avance, de menos de un minuto de duración, supone la confirmación del proyecto, que se anticipó el pasado enero bajo el título "The Hunt", aunque finalmente el logotipo de la serie concretó su nombre bajo la marca "Hunters".

"El ecléctico equipo de cazadores emprenderá una sangrienta búsqueda para llevar a los nazis ante la justicia y frustrar sus nuevos planes genocidas", indicó Amazon sobre el argumento de la serie en un escueto comunicado de prensa.

La producción también incluirá en su reparto a Logan Lerman, intérprete conocido por las dos películas de Percy Jackson y el filme "The Perks of Being a Wallflower" (2012); además de Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone y Greg Austin.

El primer episodio fue dirigido por el cineasta estadounidense de origen mexicano Alfonso Gomez-Rejon ("American Horror Story"). Según los planes iniciales del proyecto, "Hunters" tendrá diez episodios.

Al Pacino, ganador del Óscar al mejor actor por "Scent of a Woman" (1992), hizo historia en el cine al protagonizar la trilogía de "The Godfather".

Aunque ha dedicado la mayor parte de su carrera al cine, el actor ha participado en proyectos televisivos como la serie limitada "Angels in America" (2003) y los filmes para la pequeña pantalla "Phil Spector" (2013) y "Paterno" (2018).

Además, acaba de estrenar uno de los proyectos más esperados del año: "The Irishman", película de Martin Scorsese y en la que también aparece Robert de Niro; y este verano figuró en "Once Upon a Time in Hollywood", la más reciente cinta de Quentin Tarantino.

(con información de EFE)