Ahora Darwin hizo un cuplé de respuesta al cuplé de respuesta del denunciante riverense

Pantallazo

Roberto Araújo, uno de los encargados de hacer la denuncia penal contra La mesa de los galanes (Del Sol), a raíz del cuplé sobre Rivera del personaje Edison Campiglia, es un escritor conocido en el departamento por sus versos.

En este caso, el cuplé de Rivera le sirvió de inspiración para responder con la misma métrica que Campiglia ("La guitarra" de Los Auténticos Decadentes). Lo hizo sin embargo en respuesta a Darwin Desbocatti, el personaje de No toquen nada de la misma emisora, que no tenía que ver con los denunciados. El texto entero de su cuplé de respuesta puede leerse en este enlace.

Ahora, para "cupletizar" más el asunto, el personaje Darwin Desbocatti decidió replicarle con un tercer cuplé en base a la misma música. Esta mañana lo cantó en el programa No toquen nada.

"Por no decirle que le erró de personaje, tampoco entiendo su concepto de justicia/ No sé si usted quiere ir al ámbito penal, o aparecer en lo portales de noticias. Porque pa ser tan honorable y arraigado, con tanto orgullo por su pueblo verdadero/ Se lo percibe un poquitito embelesado, con el color berreta de Montevideo. Se ve que el hueso no quiere soltar, sigue estirando este sainete sin desmayo/ No va a parar hasta desinfectar su honor, y presentarlo en el programa de Carballo", dice por ejemplo.

La versión completa puede escucharse en el siguiente audio.