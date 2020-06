Agus Padilla lamentó los comentarios racistas sobre su posible relación con Peke77

Los jóvenes artistas uruguayos Agus Padilla y Pekeño 77 están felices con el estreno de "Me porto mal", una colaboración que tenían pendiente de hacer desde hacia mucho tiempo.

Sin embargo, más allá de la colaboración musical, muchos seguidores comenzaron a especular con una posible relación amorosa entre ellos. Los comentarios tomaron un tinte clasista, dando a entender que alguien como el trapero no podría estar con la cantante.

si el peke 77 pudo con agus padilla, no pierdo mis esperanzas con vos bb

Molesta por los agravios, Padilla decidió aclarar a través de las redes que son solo amigos, pero si fueran algo más sería una elección de ellos.

Me veo en la necesidad de aclarar, que Peke y yo somos muy amigos, me da mucha pena la hipocresía de la gente que hoy en día saca la bandera de igualdad entre clases sociales y después salta a tirar mierda, y así fuera mi pareja, la elijo yo, no ustedes, Peke tkm sos el uno