Agus Padilla dijo por qué no blanquea parejas: “Empieza a ser un problema que sea público”

Agus Padilla es una de las artistas uruguayas que viene pisando fuerte en la música. Recientemente, la cantante estrenó su tema “Sin ti”, con Migrantes y LAUTA, que llegó a estar en las tendencias más escuchadas de YouTube.

La compositora se prepara para estrenar su primer EP, Modo perreo. Padilla estuvo de invitada en el programa Algo contigo y además de dar los detalles de su nuevo disco, explicó los motivos por los que no le gusta hacer públicas sus relaciones.

“No me gusta hablar de eso porque ya me pasa en la vida diaria, en el barrio o en el baile que comentan y se habla, no me gusta que hablen. Directamente no lo cuento. No me gusta decirlo públicamente porque después la gente empieza hablar y en la pareja empieza a ser un problema que sea tan público, por eso nunca lo llegué a blanquear”, comenzó.

Luego, la artista reveló que dejó con la persona con la que estaba y ahora está soltera. “En estos momentos no estoy más con esa pareja que tenía. Me separé hace varios meses y estoy muy bien”.

Agus Padilla se refirió a la diferencia de edad en las parejas y aclaró lo siguiente: “Particularmente, no me gusta tanto la diferencia. Yo tengo 21 años, no estaría con alguien de más de 25 años, no sé si estaría. Siento que ya voy a tener tiempo para que me gusten los de esa edad. No me fijo en edades muy elevadas, como tampoco chico. Que seamos más o menos iguales. Me gustan que mis parejas sean más grandes”.