Agus Padilla: “La gente a veces es re dura y te pueden llegar a hacer sentir muy mal”

Solo tiene 18 años pero es una de las figuras más conocidas de la música emergente nacional.

con el objetivo de convertirse en referente del reggaetón uruguayo, Agus Padilla avanza firme hacia su sueño componiendo letras y sacando temas cuando las condiciones lo permiten.

Días atrás estrenó el sencillo "Me porto mal", acompañada del trapero Pekeño77. La canción acumula millones de visitas en YouTube y las plataformas digitales de música, pero la noticia ni bien salió el videoclip fue la posible relación de los cantantes.

Luego de una gran cantidad de mensajes ofensivos y discriminatorios hacia los jóvenes, Agus decidió publicar un mensaje para sus seguidores y aclarar que no son novios, pero si lo fueran tampoco pasaría nada.

"Había muchísima gente que decía cosas horribles discriminando, no me conocen, no saben de dónde vengo ni cómo soy. No tenemos que dar explicaciones pero me pareció necesario porque a la gente se le estaba yendo la moto. Es feo pensar que si el día de mañana muestro que estoy con alguien puedan criticarlo... Me parece re feo que lo hagan de mala leche", contó la artista en transmisión en vivo por Instagram con Montevideo Portal.

La artista sufrió la exposición y la crítica en las redes sociales, un arma de doble filo para su carrera. "En un principio me tocaba bastante, pero después me di cuenta de que la gente siempre va a hablar. Y uno no tiene que estar tanto a la ofensiva y tomarlo más tranqui. Lo fui aceptando, cuando era más chica me ponía peor con las cosas que me decían. Me importa lo que dice la gente, pero con el tiempo fui dándome cuenta de que si quiero hacer esto esa es una de las consecuencias. Aunque algunas cosas me siguen chocando".

Acá podés ver la charla completa: