Adriana Da Silva dio positivo de COVID: "Me tocó como una gripe fuerte"

En COVID-19 irrumpe de golpe nuevamente en la televisión uruguaya.

Esta vez, fue Adriana Da Silva que anunció desde su casa en "Vespertinas" que dio positivo de coronavirus y el equipo fue remplazado por Andy Vila y Magdalena Prado.

"Soprendida, habiamos hablado tanto de COVID en el año con las compañeras y con el equipo de vespertinas. Siempre uno lo visualiza como de lejos la cosa, como parte de la historia de otro lugar", comienza el relatto

"Me tocó como una gripe fuerte, un dolor en el cuerpo importante que me activó la alarma. Hablé con el equipo de salud y desde el canal me mandaron a hacer el hisopado y me dio positivo. Por tanto. me quedé en mi casa. Estoy sola porque mis hijas dieron negativo y están con su papá a salvo", agrega la actriz.

"Estoy cuidandome como corresponde.Es como que viene de la nada, el cuerpo no te viene preparando para esta situación como de gripe y de pronto te sentís mal, te duelo el cuerpo y terminás echada en un sofá sin querer levantarte solo por 24 horas", concluye Adriana.

