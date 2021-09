Adriana Aguirre tras decirle “mono” a Anamá Ferreira: "Es un término cariñoso"

Pantallazo

Mona no queda

Tras decirle "cállate mono" a Anamá Ferreira y ser trending tópico, Adriana Aguirre rompió el silencio en Juan Etchegoyen.

"Desde mi punto de vista no pasó nada. Yo me siento triste y acongojada. Anamá se sintió mal porque yo le dije mono. Mono yo le digo a Ricardo García y a mis amigos. Es un término cariñoso. Ella lo tomó mal y se fue del programa, y yo me sentí tan mal”, empezó la actriz.

“Me da pena que haya terminado así todo esto y que haya tomado mal una palabra que yo la utilizo normalmente para hablarle a mi marido. A veces por la altura, lo grandota que es Anamá. Ya no sé de que manera pedirle disculpas y yo no quiero ofender a nadie”, terminó su descargo Adriana.