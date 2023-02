Actrices argentinas apoyó a Flor Moyano tras la denuncia por abuso sexual a Juan Martino

Pantallazo

Días atrás se dio a conocer uno de los motivos por los que se habría expulsado a Juan Martino el El hotel de los famosos, emitido por Canal 4 en Uruguay. Flor Moyano, una de las participantes del programa, denunció en la Justicia argentina al jugador por una supuesta violación y por ejercer seis tipos de abusos.

“Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía, y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma”, comenzó la competidora en la reflexión sobre este tema.

“Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir. Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida. Me toca vivir lo que tantas veces escuché en boca de otras mujeres, y a pesar de que los profesionales que me ayudan, trabajan para darme herramientas, no puedo restarle importancia a la palabra de la sociedad. La sociedad que sin querer, simplemente tirando una opinión al aire, me lastima y hace que mi camino sea mucho más difícil”, siguió.

“A pesar que de manera consciente, entiendo que debería ser absolutamente irrelevante la palabra de la gente, créanme que el dolor aparece igual, es difícil de dominar, y es mucho más difícil de explicarlo en estas líneas. Solo una persona que haya estado en mi lugar podrá entender lo que estoy diciendo”, agregó.

“Gracias a todas las personas que me brindan su apoyo, si bien hay muchas que lastiman, hay muchas más que me dan fuerza. Confío en que voy a volver a ser la Flor luminosa, feliz y sonriente que siempre fui”, cerró.

A partir de la publicación de este texto, Flor Moyano recibió unas palabras del colectivo de Actrices Argentinas, quienes estuvieron muy presentes cuando Thelma Fardín denunció a Juan Darthés por violación, cuando estaban en una gira de Patito Feo.

“Estamos con vos, Flor”, escribieron desde la cuenta de Twitter de la asociación. Como respuesta, la influencer agradeció el mensaje y les dijo: “¡Muchas gracias por apoyarme!”.

Muchas gracias por apoyarme! ??? https://t.co/IFsOOslxQu — Flor Moyano (@MoyanoFlorOk) February 6, 2023