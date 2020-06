Pantallazo

Actor de Walking Dead pensó que algunas escenas violentas no podrían ser emitidas

No hay chance de que salga

¿Todo esta permitido en la pequeña pantalla? De esto y más habló el actor Andrew J. West, conocido por encarnar a Gareth en la afamada The Walking Dead. El actor valoró la libertad de expresión, aunque asegura haber creído que algunas escenas de la serie serían censuradas.

En especial, se refirió a la sangrienta muerte de Sam en la quinta temporada. "Recuerdo haber filmado esa escena en la que mis secuaces le cortan la garganta a los muchachos. Greg Nicotero dirigía ese episodio y recuerdo que me acerqué a él y le dije: '¿Esto se va a emitir? ¿Cuánto de esto vamos a ver?'", detalló, en diálogo con el podcast Talk Dead to Me de Skybound.

A pesar de esto, el actor aseguró que tal crudeza no fue "gratuita", puesto que preparaba a los espectadores para el resto de la temporada.

Incluso bromeó con la violenta muerte de su personaje: "Fue demasiado sangrienta. Estuve sacando sangre falsa de mi oído durante semanas después de eso".