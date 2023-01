Abigail Pereira aseguró que vivió un “destrato” y “bullying” en El hotel de los famosos

Pantallazo

Desde que Abigail Pereira ingresó al programa El hotel de los famosos se convirtió en uno de los personajes que más contenido generó en el reality. Antes de que la actriz uruguaya entrara al hotel, en LAM filtraron que abandonaría el show por voluntad propia, pero no se sabía en qué momento lo haría.

Tres días luego de empezada la competencia, Abigail Pereira dejó en shock a todos su compañeros y dejó voluntariamente El hotel de los famosos. “Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda”, dijo la cantante mientras mostraban las imágenes de ella saliendo de las instalaciones del reality.

Tras salir voluntariamente del programa la cantante hizo un duro descargo en las redes sociales. “Quiero expresarme responsable y educadamente como me caracteriza: me cuesta hablar y dar patadas en el piso a algo que aún no se ha levantado, pero lejos de atacarlos, destratarlos y humillarlos, prefiero decir en primera instancia GRACIAS. Simplemente no funcionó porque fui contratada para participar de un reality show, no de una telenovela sobreactuada, en donde el papel que me tocaba no estaba dispuesta a realizar, cosa que mis compañeros (entendiendo su situación) accedieron (y) van a desmentirme, es parte de, se sobreentiende, pero lejos de tener que hacer algo, creo entender que todo cae por su propio peso”, comenzó en las historias de Instagram.

“No hay una naturalidad visible y proyectada en la participación de los integrantes del Hotel, en lo que buscan los genios de la cabeza de producción de este proyecto. No fue un mambo mío el irme o sentirme mal, cada uno de los que participaron de este DESTRATO y JUEGO BULLIYNERO (sic) que me hicieron vivir esos días, solos y en algún momento de sus vidas tendrán su vuelto. Para nada se los deseo, no le desearía a ninguna persona incluso a quienes no me quieren vivir las situaciones que me hicieron pasar. Y si tan errada o con falta de realidad estoy, los invito poner a disposición de los programas de tv que comentan sobre este reality el material crudo de las 24 horas de grabación, incluyendo audios de los baños donde la cámara no tenía acceso. Si no hablé antes es porque sí soy una profesional y respondo a pleno cada una de las cláusulas contractuales”, explicó.

“Me buscaron de mil maneras posibles, buscando malas reacciones mías y jamás las obtendrían, ¿saben por qué? Porque se aprende, y no les di el contenido que utilizarían para destruirme por deporte, o porque para el guionista ese tenía que ser mi rol, fui a laburar, a trabajar dignamente (...) Salgan a matarme, a traer personas de afuera como tenían arreglado, a personas que se sentarían a hablar que las tienen o tenían preparadas, personas cercanas, con necesidad de pertenecer a este medio. Yo no responderé, dejaré que digan lo que quieran, pero en esta oportunidad, lo que no dejaré es que solo se emita una versión. Es lo primero y último que expresaré, no me interesa pertenecer a un medio tan cruel en el cual siempre tiene que existir ese sentimiento de destrucción por el de al lado. No tendría que haber entrado”, agregó.

Luego, la figura del espectáculo uruguayo concluyó con la siguiente reflexión: “Pensé que adentro no sería igual y fue peor, y los que participaron obvio no lo dirán y se sentirán satisfechos, ¿pero saben qué? Algún día volverá, porque todo vuelve. Habiendo muchas personas que padecen problemas de salud mental, y ustedes banalizando con la edición, haciendo creer al público que yo estaba inestable o me aislaba porque sí, me parece muy bajo”.