Abigail Pereira arremetió contra Rocío Marengo: “Pedazo de nefasta y mitómana”

La salida de Abigail Pereira en El hotel de los famosos fue uno de los episodios más comentados del reality. En su momento, la actriz uruguaya subió un descargo a Instagram donde acusó a la producción de fomentar el bullying contra ella y fue destratada dentro del programa.

A partir de estas declaraciones, que la comunicadora volvió a repetir en el programa de Ángel De Brito, Rocío Marengo se comunicó con el conductor y acusó a la cantante de colgarse de este tema y de la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino por abuso sexual para buscar fama.

La mediática argentina destacó que la artista se fue por no aguantar la intensidad del reality: “Nadie la trató mal, al contrario, yo la traté de ayudar porque la noté mal, y ella le comentó a todos los compañeros que yo le hacía bullying porque tenía un acuerdo con Flor De la V”, dijo Marengo.

Abigail Pereira no se guardó nada y apuntó en Twitter contra la exmodelo. “Mira pedazo de nefasta ROCIO MARENGO. Es obvio de qué lado jugás, no tenés límites, seguís demostrando lo que sos , sos una mitómana hermana , vos ayudar provocadora serial, que fuiste a provocarme el primer día haciéndote la buena . Por eso no quería hablar

“Esta señora que ya bastante grande está, se viene hacer la graciosa . Con un tema tan delicado, te crees graciosa no tenés límites . Por suerte me fuí a tiempo, ¿no hacías nada? qué buena que sos corazón.

“Sos de lo peor, por suerte la historia de tu carrera en REALITIES demuestra de lo que sos capaz. Y solo el universo se encargará de vos . No todo es juego corazón ya estás bastante madura, me voy a ir porque la pasaba espectacular a días de entrar. A esto tu estás acostumbrada, seguí diciendo lo que quieras. ¡No tenés límites!

