A los 59 años murió la actriz Julie E. “Tawny” Kitaen

Julie E. "Tawny" Kitaen, conocida por haber aparecido en varios videoclips de Whitesnake en los años 80, murió este viernes por la mañana en su casa en Newport Beach, California, a la edad de 59 años, así lo informó la oficina del forense del condado de Orange.

La revista Variety se hizo eco de la noticia y detalló que las causas de su deceso aún no fueron informadas.

Además de aparecer en varios videos del grupo de rock Whitesnake y en otros tantos de la banda de heavy metal RATT, "Tawny" también se desempeñó como actriz y entre sus roles, uno de los más recordados fue cuando interpretó a la novia de Tom Hanks en la película Bachelor Party de 1984.

La exesposa de David Coverdale también apareció en portadas de dos álbumes de Ratt.

Coverdale comentó sobre la triste noticia de esta mañana, tuiteando que "acaba de despertarse con una noticia muy triste e inesperada ... Esperando confirmación, pero si es verdad, mi más sentido pésame para sus hijos, su familia, amigos y fans".

Just woke up to some very sad, unexpected news…Waiting on confirmation…but, if it is true, my sincere condolences to her children, her family, friends & fans…?????? pic.twitter.com/ioerp3ZRPa