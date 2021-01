A finales de enero llega la segunda temporada de “Batwoman”

Pantallazo

-La segunda temporada de Batwoman se estrena el viernes 29 de enero a las 22:00hs., por HBO y HBO GO. Javicia Leslie interpreta a Ryan Wilder, la primera Batwoman negra en una serie o película para la televisión. El reparto también cuenta con Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang y Camrus Johnson.

Lesbiana, audaz y extremadamente inteligente, Ryan ve al Batsuit como su oportunidad para liberarse de un pasado difícil y convertirse en poderosa. En el comienzo de la temporada, usa los trajes de Kate Kane, pero a medida que crece en el rol, va creando su propio look para lanzarse a un viaje personal que la lleva de ser una sustituta - que vive en su van con una planta - a convertirse en una heroína con capa, muy segura de sí misma, que persigue a los villanos en el Batimóvil.

Ryan Wilder se convierte en una Batwoman muy distinta a Kate Kane, pero con la misma comprensión de lo que significa ser una heroína. El nuevo look de Batwoman fue creado por la diseñadora de vestuario Maya Mani. "La trayectoria de Ryan comienza con ‘¿qué puede hacer por mí este Batsuit?' Pero no tarda en descubrir el poder de ese traje icónico y qué puede hacer ella por todos en Gotham. Como Ryan adopta todo lo que la hace especial, ajusta el traje para que se adapte bien física y simbólicamente a ella. Eso significa crear una nueva forma al cuerpo envuelto en una capa que, sin dudas, se convierte en una declaración de poder".

"Maya Mani me envió los diseños y me enamoré de ellos", dijo la productora ejecutiva Caroline Dries. "No habíamos modificado el peinado del personaje en la primera temporada y Janice Workman se lució con la nueva versión. Javicia y yo vimos varios prototipos de estilos y llegó un momento en el que estábamos dibujando nuestras propias versiones en el iPad. Janice lo tradujo para lo que estábamos buscando. Cuando lo vi, sonreí y me sentí inspirada".

Sobre el vestuario y su colaboración con Caroline Dries y Maya Mani, Javicia dijo: "¡Me encanta que Ryan esté construyendo su propia versión de Batwoman, a su estilo, a su manera y en su momento! Fue un honor poder colaborar con Caroline y con Maya. Me pareció importante que el público pudiera percibir por la silueta, que Batwoman era una chica negra".

El concepto del nuevo look es de la diseñadora de vestuario de Batwoman, Maya Mani, y la creación es de Ocean Drive Leather. El cabello fue concebido por Janice Workman y el maquillaje tiene la marca de Cory Roberts.

Basada en los personajes de DC, Batwoman es una realización de Berlanti Productions en asociación con Warner Bros. Television. Los productores ejecutivos son Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Supergirl), Caroline Dries (The Vampire Diaries, Smallville), Geoff Johns (Arrow, The Flash, Titans), Chad Fiveash (The Vampire Diaries, Gotham), James Patrick Stoteraux (The Vampire Diaries, Gotham) y Sarah Schechter (Arrow, The Flash, Supergirl).