A 10 años de su separación de Forlán, Zaira Nara habló del tema

Pantallazo

La modelo argentina protagonizó un ping-pong de preguntas y respuestas con Jey Mammon en el programa Los Mammones, emitido por América TV.

Durante el veloz interrogatorio, Zaira respondió todas las preguntas del conductor y no dudó en tocar temas de su profesión, su vida familiar y del historial amoroso, según recoge Ciudad.com.

Interrogada acerca del momento en que sintió que llegaba a la fama, Nara respondió que su primera experiencia como celebridad fue más bien ingrata.

"Esa fama como que te sentís medio raro me llegó de una manera fea, después de una separación. Porque cuando todo es lindo, está bueno. Pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no", comenzó diciendo, en referencia a su ruptura con Diego Forlán en 2011, cuando estaba a punto de casarse con el exfutbolista.

"Yo era muy chica y me sentí invadida. Pensé ‘esta es la parte mala', porque hasta ahí era todo divertido", explicó.

"Estaban todos los sanguchitos preparados para meter en el horno. Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un día dije ‘¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años'", recordó.