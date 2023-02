“Yo inventé a ‘Hola, Susana’”: Alfa dijo ser el creador de la mítica frase de la diva

Pantallazo

El exparticipante de Gran Hermano reveló cómo fue que le dio la idea a la conductora para que use ese slogan en su programa.

La gala del debate del lunes 13 de febrero batió récords a nivel de rating en Argentina. Según informaron varios medios de prensa rioplatense, la primera aparición de Alfa tras la salida de la casa midió 28 puntos y fue el programa del ciclo más visto hasta ahora.

Desde que Walter Alfa Santiago pisó la casa de Gran Hermano, se convirtió en uno de los personajes más mediáticos y queridos por gran parte del público rioplatense. Al participante se le adjudicaron muchos romances con celebridades muy conocidas del medio argentino. Georgina Barbarossa, Daniela Cardona y Pata Villanueva fueron algunos de los nombres que conquistó el latin lover.

El jugador sorprendió a todos los que estaban presentes en el piso y contó el vínculo que tuvo con Susana Giménez. “También conté que yo inventé el ‘Hola Susana’ porque cuando tenía diez años la llamaba por teléfono a Susana Giménez”., recordó el participante.

“Yo era chiquito y Susana Giménez hacía la propaganda de la marca Cadum, era la chica shock. Ella estaba de novia con Héctor Caballero. Yo busqué en la guía telefónica el nombre de él en la calle República de la India al 3500 y pico. El teléfono era 851232. Entonces, yo llamaba y le decía ‘Hola, Susana’. ‘Sí’. Y le pedía ‘haceme shock’. Un día estaba con un amigo y la llamé. Ella me dijo ‘vos sos un caballerito. Si yo te hago shock, ¿no me molestás nunca más?’. Yo le dije que sí y no la llamé más”, reveló.

“Ella cumple un día después que yo. Cuando cumplí los 18 la encontré en el festejo en un restaurante de Mar del Plata y le dije que yo era el que la llamaba por teléfono cuando era chiquito. Me miró y me dijo ‘¡Eras vos!’. Y se mató de risa”, concluyó Alfa.