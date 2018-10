Pantallazo

"I' m from the high society. You're from the low society. Ustedes son todos unos barats. Yo valgo más de un millón. No es mi culpa que tu novia quiera ser mía. Es tu culpa por tener la cuenta vacía", canta Alex Caniggia en su nueva canción.

Y es que "Barats no es, crítica social, ni literatura, ni filosofía. Es algo que hizo el hijo de Claudio Paul en un estudio de música con lo que tenía más a mano: la plata.